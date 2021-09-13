«Особый город, особый турнир». Шарапова – о посещении финала US Open

34-летняя российская теннисистка Мария Шарапова совершила публикацию в «Твиттере» после посещения финала турнира US Open – 2021, в котором её соотечественник Даниил Медведев обыграл в трёх сетах первую ракетку мира серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).



«Особый город, особый турнир», — гласит публикация в «Твиттере».

Напомним, Даниил Медведев стал первым российским спортсменом, выигравшим Открытый чемпионат США именно после Марии Шараповой в 2006 году. Тогда 19-летняя Шарапова в финале обыграла бельгийку Жюстин Энен со счётом 6:4, 6:4.

Отметим, продолжительность встречи Джокович — Медведев составила 2 часа 17 минут. За всю игру Даниил выполнил 16 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Джоковича 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 брейк при 6 брейк-пойнтах.

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