Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Особый город, особый турнир». Шарапова – о посещении финала US Open

«Особый город, особый турнир». Шарапова – о посещении финала US Open
Комментарии

34-летняя российская теннисистка Мария Шарапова совершила публикацию в «Твиттере» после посещения финала турнира US Open – 2021, в котором её соотечественник Даниил Медведев обыграл в трёх сетах первую ракетку мира серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).

«Особый город, особый турнир», — гласит публикация в «Твиттере».

Напомним, Даниил Медведев стал первым российским спортсменом, выигравшим Открытый чемпионат США именно после Марии Шараповой в 2006 году. Тогда 19-летняя Шарапова в финале обыграла бельгийку Жюстин Энен со счётом 6:4, 6:4.

Отметим, продолжительность встречи Джокович — Медведев составила 2 часа 17 минут. За всю игру Даниил выполнил 16 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Джоковича 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 брейк при 6 брейк-пойнтах.

Новость по теме
Брэд Питт, Брэдли Купер и Мария Шарапова присутствуют на финальном матче US Open
Новость по теме
Медведев — первый россиянин, выигравший US Open после Шараповой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021