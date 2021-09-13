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Даниил Медведев опубликовал пост после победы на US Open, пресс-служба ATP отреагировала

Даниил Медведев опубликовал пост после победы на US Open, пресс-служба ATP отреагировала
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Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост в своём «инстаграме» после победы на Открытом чемпионате США 2021 года. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Даниил показал фотографии с трофеем и написал: «Не могу поверить».

Пост доступен в «инстаграме» Даниила Медведева

Пресс-служба ATP отреагировала на пост россиянина, написав в комментарии: «Поздравляем, Даниил! Это было что-то».

Медведев стал первым российским спортсменом, выигравшим Открытый чемпионат США после Марии Шараповой в 2006 году. Тогда 19-летняя Шарапова в финале обыграла бельгийку Жюстин Энен со счётом 6:4, 6:4. Для Даниила это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал.

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