Даниил Медведев опубликовал пост после победы на US Open, пресс-служба ATP отреагировала
Поделиться
Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост в своём «инстаграме» после победы на Открытом чемпионате США 2021 года. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
Даниил показал фотографии с трофеем и написал: «Не могу поверить».
Пост доступен в «инстаграме» Даниила Медведева
Пресс-служба ATP отреагировала на пост россиянина, написав в комментарии: «Поздравляем, Даниил! Это было что-то».
Медведев стал первым российским спортсменом, выигравшим Открытый чемпионат США после Марии Шараповой в 2006 году. Тогда 19-летняя Шарапова в финале обыграла бельгийку Жюстин Энен со счётом 6:4, 6:4. Для Даниила это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал.
Комментарии
- 13 сентября 2021
-
07:50
-
07:45
-
06:31
-
05:32
-
04:10
-
03:54
-
03:31
-
03:16
-
02:59
-
02:57
-
02:52
-
02:50
-
02:42
-
02:41
-
02:29
-
02:28
-
02:18
-
02:16
-
02:13
-
02:11
-
02:10
-
02:09
-
02:07
-
02:01
-
01:58
-
01:54
-
01:48
-
01:47
-
01:43
-
01:42
-
01:38
-
01:35
-
01:33
-
00:48
-
00:28
Партнерский контент