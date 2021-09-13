Андрей Рублёв впервые в карьере стал пятой ракеткой мира

В обновлённом рейтинге ATP от 13 сентября россиянин Андрей Рублёв впервые в карьере поднялся на пятую строчку. Итальянец Маттео Берреттини стал седьмой ракеткой мира, норвежец Каспер Рууд — 10-й. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, занимает вторую позицию.



Рейтинг АТР. 13 сентября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 133.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 780.

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8350.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7760.

5 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 6130.

6 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 5815.

7 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 5173.

8 (6). Доминик Тим (Австрия) — 4995.

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3765.

10 (11). Каспер Рууд (Норвегия) — 3440.

...

25 (25). Аслан Карацев (Россия) — 2074...

27 (28). Карен Хачанов (Россия) — 1965.