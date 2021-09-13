Андрей Рублёв впервые в карьере стал пятой ракеткой мира

В обновлённом рейтинге ATP от 13 сентября россиянин Андрей Рублёв впервые в карьере поднялся на пятую строчку. Итальянец Маттео Берреттини стал седьмой ракеткой мира, норвежец Каспер Рууд — 10-й. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, занимает вторую позицию.
Рейтинг АТР. 13 сентября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 133.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 780.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8350.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7760.
5 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 6130.
6 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 5815.
7 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 5173.
8 (6). Доминик Тим (Австрия) — 4995.
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3765.
10 (11). Каспер Рууд (Норвегия) — 3440.
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25 (25). Аслан Карацев (Россия) — 2074...
27 (28). Карен Хачанов (Россия) — 1965.
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