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Мария Шарапова показала фото с женихом с финала US Open-2021

Мария Шарапова показала фото с женихом с финала US Open-2021
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала фото со своим женихом Александром Гилксом. Вчера, 12 сентября, они посетили финальный матч Открытого чемпионата США, в котором россиянин Даниил Медведев победил серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4.

«Он не мог поверить, когда я сказала: „Пойдём сегодня на теннис“», — написала Шарапова.

Фото: «Инстаграм» Марии Шараповой

О помолвке Шараповой с британским бизнесменом и соучредителем онлайн-аукционного дома Paddle 8, специализирующегося на продаже произведений изобразительного искусства, было объявлено в декабре 2020 года. Российская теннисистка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.

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