Мария Шарапова показала фото с женихом с финала US Open-2021

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала фото со своим женихом Александром Гилксом. Вчера, 12 сентября, они посетили финальный матч Открытого чемпионата США, в котором россиянин Даниил Медведев победил серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4.
«Он не мог поверить, когда я сказала: „Пойдём сегодня на теннис“», — написала Шарапова.
Фото: «Инстаграм» Марии Шараповой
О помолвке Шараповой с британским бизнесменом и соучредителем онлайн-аукционного дома Paddle 8, специализирующегося на продаже произведений изобразительного искусства, было объявлено в декабре 2020 года. Российская теннисистка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.
- 13 сентября 2021
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