Даниил Медведев рассказал о самом сложном моменте финала US Open-2021

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 рассказал о самом сложном моменте прошедшего поединка.

«Самый сложный момент финала? В конце — люди знали, что может сотвориться история, если бы Новак выиграл, в третьем сете старались все неистово его поддерживать. Не думаю, что они болели против меня, они просто болели за Новака. Весь стадион шумит, ты сам нервничаешь, так как понимаешь, что почти выиграл. Тем интересен теннис, что маленький шажок станет большим. Если бы счёт стал 5:5, я бы не смог ничего сделать.

Когда подал эту подачу, он не принял — облегчение. Было много моментов, где я чувствовал, что могу выйти вперед или закрепить преимущество, потом делал ошибку. Ты не должен все силы бросать на победу, а их контролировать, чтобы оставались силы на финал. Понимал, что за каждый мяч надо бороться, были моменты, где он подавал эйс. Я себе говорил, мол давай, угадывая, куда он подаст.



Первый гейм он вёл 40:15, финал Австралии, я его помню. Первый сет на равных играли, он вытащил, и я ничего не смог сделать. Хотелось сразу забрать преимущество и этот первый гейм, где его, может быть, зажало. Сумел брейкануть и понял, что вот здесь надо держать. Это дало мне уверенность, что могу», — цитирует Медведева сайт «Матч ТВ».