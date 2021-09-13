Медведев: мне жаль Новака, но победа ещё слаще от того, что я смог его остановить

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Мне действительно жаль Новака. Не представляю, что он чувствует, но этот факт делает победу ещё слаще. «Большой шлем» это «Большой шлем». Если бы в финале я обыграл Ботика, наверное, был бы точно так же счастлив. Но обыграть человека, который за год выиграл 27 матчей подряд в турнирах «Большого шлема», человека, которому я проиграл в Австралии, человека, который был в шаге от колоссального достижения – это многое даст моей уверенности и дальнейшей карьере. Победа ещё слаще от того, что я смог его остановить, это придаёт мне уверенности на будущие турниры на харде, посмотрим, что будет на других покрытиях», — приводит слова Медведева US Open.