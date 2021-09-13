Дарья Гаврилова показала видео, в котором не рекомендует праздновать как Даниил Медведев
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Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова попробовала повторить празднование россиянина Даниила Медведева, когда после победы в финале Открытого чемпионата США он упал на корт, спародировав празднование забитого гола в футбольном симуляторе FIFA.
«Я бы не рекомендовала так праздновать», — подписала своё видео, снятое для Тик-Тока, 27-летняя Гаврилова.
Также после падения она отметила: «Это было больно».
Такой вид празднования в футбольном симуляторе FIFA называется «падение кирпича».
Финальная встреча с сербом Новаком Джоковичем завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Даниила Медведева. Для представителя России это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее он дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал.
Новость по теме«Падение кирпича». Медведев объяснил необычное празднование после победы в финале US Open
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