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Даниил Медведев оценил шансы обойти Новака Джоковича и стать первой ракеткой мира

Даниил Медведев оценил шансы обойти Новака Джоковича и стать первой ракеткой мира
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Российский теннисист Даниил Медведев оценил шансы подняться на первую строчку рейтинга ATP. Вчера, 12 сентября, уроженец Москвы в финале US Open обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4. В обновлённом рейтинге ATP Медведев занимает вторую строчку (10 780 очков), Джокович — первую (12 133).

«Мне нужно защищать очки в Париже и на Итоговом чемпионате. Кажется, Новаку не нужно защищать много очков. Думаю, обойти его пока нереально. Если рассуждать о расписании, то что я могу поменять? Впереди Индиан-Уэллс, Париж, Турин и Вена. Вена на одной неделе с турниром в Санкт-Петербурге. Я точно в Вене играть не буду. Пожалуй, в Санкт-Петербурге тоже не сыграю. Но в любом случае турнир в Вене будет на одной неделе с Санкт-Петербургом. Это турнир в России, я не стану играть в другом месте.

Будем надеяться, что я выиграю титулы в Индиан-Уэллсе, Париже и Турине. Это сложное испытание. Сейчас я просто рад победе на мэйджоре. Я буду стараться выступить как можно лучше на каждом турнире. Занять первое место в рейтинге — не первостепенная задача для меня в этом году. Если однажды это случится, будет здорово», — цитирует Медведева официальный сайт US Open.

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