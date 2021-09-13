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Даниил Медведев рассказал, как провёл день перед финалом Открытого чемпионата США

Даниил Медведев рассказал, как провёл день перед финалом Открытого чемпионата США
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как провёл день перед финалом US Open — 2021.

«Для меня теннис – это в каком-то смысле, естественно, жизнь, но в каком-то смысле работа. Сегодня день финала, я мог встать в 7 утра и единственное, о чем думать: «Что мне делать, как мне победить?» Я посмотрел «Формулу», Ферстаппен и Хэмилтон, нереальная авария, я стал любить «Формулу» года три назад, почти не пропускаю гонки. Потом я посмотрел «Лидс» – «Ливерпуль», у меня Трент там пас отдал, Рафинья у меня ничего не сделал. Мне нравится расслабляться, так я поддерживаю связь с друзьями, мы играем в фэнтези, обсуждаем игроков, составы. Они все знают тоже, что у меня финал. Это всё делает жизнь проще. У меня нет такого, что если я не выиграю 20 «Шлемов» за карьеру, моя жизнь будет неудавшейся и я в 35 лет буду расстроен, что я чего-то не добился. Поэтому я отношусь к этому как к работе, стараюсь делать её изо всех сил, иногда получается хорошо, но я не забываю и об обычной жизни», — приводит слова Медведева Eurosport.

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