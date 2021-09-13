Юрий Сёмин отреагировал на победу Медведева над Джоковичем в финале US Open

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Юрий Сёмин прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева на Открытом чемпионате США.

«Мы все поздравляем Даниила Медведева с победой на US Open! Это выдающийся успех! Медведев принёс радость не только любителям тенниса по всему миру, но и всем жителям России. Он долго и упорно шёл к первой победе в турнире «Большого шлема». Хочу сказать Даниилу «спасибо», ведь я с удовольствием следил за его игрой», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Уроженец Москвы со счётом 6:4, 6:4, 6:4, обыграл серба Новака Джоковича. Для Медведева это первый титул на турнирах «Большого шлема». Медведев стал первым российским спортсменом, выигравшим Открытый чемпионат США после Марии Шараповой в 2006 году.

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