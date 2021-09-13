Новак Джокович объяснил поражение в финале с Даниилом Медведевым на US Open-2021

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение в финальном матче US Open с россиянином Даниилом Медведевым со счётом 4:6, 4:6, 4:6.
«Медведев здорово выполнял удары в нужные точки. Он вышел на корт с решительным настроем. Это чувствовалось. В каждом ударе он выкладывался по полной. Он чётко понимал, что нужно делать в тактическом плане. Даниил идеально выполнил свой план.
С другой стороны, я сыграл ниже своего уровня. Ноги были не в лучшем состоянии. Я пытался, старался изо всех сил. Я допустил много невынужденных ошибок. Подачи у меня почти не было.
Когда играешь с таким соперником, который здорово попадает во всех ударах, выполняет много эйсов и получает лёгкие очки на подаче, то сам ощущаешь постоянное давление на приёме. Я во всём был слабее, если честно. К сожалению, это один из тех дней, когда мне не суждено было победить», — приводит слова Джоковича официальный сайт US Open.
- 13 сентября 2021
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