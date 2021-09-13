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Первый тренер Медведева: Даниил держит российский теннис на своих плечах

Первый тренер Медведева: Даниил держит российский теннис на своих плечах
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Первый тренер Даниила Медведева Екатерина Крючкова поделилась мнением о его победе в финале US Open.

«Очень рада, что Даниил победил. У нас в России родилась звезда в лице Даниила Медведева. Он доказывал это и в предыдущие годы, но сейчас он доказал это реально, играя в свой потрясающий теннис. Его игра очень отличительна — тонкая, умная. Он сумел обезоружить Джоковича. Когда Даню поздравляли после матча, Джокович тоже оценил его игру и сказал: «Только ты мог бы меня обыграть». Эмоций очень много, эмоции у всех: тренеры поздравляют друг друга, все мы поздравляем Даниила. Я рада, что Даня держит российский теннис на своих плечах. Всё сделала игра тактик, Даня сумел своим раскладом матча не дать Новаку разыграться. Кто ведёт игру, тот и победитель. Даниил вёл игру при всём том, что очень часто Джокович брал инициативу, хотел восстановить своё «я» на корте, но Даниил не давал. Медведев был лидером на корте.

Когда я ещё тренировала Даню, у нас была большая группа мальчишек. Они соревновались между собой характерами. Одно могу сказать: Даниил утверждал себя с самых первых шагов. У него что-то, может, не очень получалось, но он всё равно утверждал, и мальчишки потом даже злились на него. Вот это утверждение себя самого — это смелость. Даниил играет в смелый теннис. Это очень важно», — приводит слова Крючковой Sportbox.

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