Медведев: все писали перед американской серией, что я не защищу очки

Российский теннисист Даниил Медведев поблагодарил болельщиков после победы в финале Открытого чемпионата США.

«Спасибо огромное всем. И я это не сказал, хотел сказать в речи, но не стал затягивать, потому что есть хейтеры и в России, а я молодое поколение, я читаю комментарии. Все писали перед американской серией: всё, очки не защитит. Не знаю, что такое защищать очки, знаю, что такое набирать больше, чем раньше. Поэтому всем спасибо», — приводит слова Медведева Eurosport.

Медведев стал первым российским спортсменом, выигравшим Открытый чемпионат США после Марии Шараповой в 2006 году. Тогда 19-летняя Шарапова в финале обыграла бельгийку Жюстин Энен со счётом 6:4, 6:4. Для Даниила это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал.

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