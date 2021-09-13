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Самсонова вышла во второй круг турнира в Люксембурге

Самсонова вышла во второй круг турнира в Люксембурге
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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Люксембурге. В матче первого круга она обыграла представительницу Японии Мисаки Дои.

Для победы Самсоновой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Самсонова выполнила шесть эйсов, совершила три двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница Дои один раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и использовала 1 из 2 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира Самсонова сразится с победительницей встречи между своей соотечественницей Анастасией Захаровой и представительницей Франции Осеан Доден.

Люксембург. 1-й круг
13 сентября 2021, понедельник. 13:10 МСК
Мисаки Дои
97
Япония
Мисаки Дои
М. Дои
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Людмила Самсонова
52
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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