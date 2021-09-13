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Михаил Южный отреагировал на победу Даниила Медведева на US Open

Михаил Южный отреагировал на победу Даниила Медведева на US Open
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Бывшая восьмая ракетка мира россиянин Михаил Южный отреагировал на победу соотечественника Даниила Медведева на Открытом чемпионате США. В финале уроженец Москвы обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

«Молодец! Провёл отличный турнир и заслуженно победил. Что касается финала, мне кажется, это уже отдельная история. Вообще по результатам, которые показывает Даниил на протяжении последних лет, — всё к этому и шло, что рано или поздно он бы выиграл турнир «Большого шлема».

Какой видится дальнейшая карьера Медведева? Не хочется гадать и ничего предсказывать. Любой, кто будет об этом говорить, я считаю, что это просто из области фантастики. Сейчас никто и ничто не может предсказать, что и как будет дальше», — приводит слова Южного сайт «Матч ТВ».

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