Карьеру Даниила Медведева представили в стиле игры Doodle Jump

Youtube-канал Tennis TV показал видео, на котором карьеру российского теннисиста Даниила Медведева представили в стиле некогда популярной игры Doodle Jump.



На видео Медведев перепрыгивает с одной платформы на другую, по пути собирая трофеи различных турниров.



Первыми представлены турниры серии Masters. Даниил завоёвывал титулы на четырёх из них — в Шанхае (Китай) и Цинциннати (США) в 2019 году, в Париже (Франция) в 2020-м, а также в Торонто (Канада) в 2021 году.



Далее показаны Итоговый чемпионат ATP, проходивший в Лондоне (Великобритания) в 2020 году, а также ATP Cup в Мельбурне (Австралия) в 2021 году.



Завершают путешествие Даниила по платформам турниры «Большого шлема». Медведев на запрыгнул на первый островок с американским кубком, также прыгнул мимо австралийского, но зато попал на платформу со вторым кубком на фоне флага США.

Видео можно посмотреть на канале Tennis TV.

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