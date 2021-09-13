Анастасия Захарова проиграла в первом круге турнира в Люксембурге
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Российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Люксембурге. В матче первого круга она проиграла представительнице Франции Осеан Доден.
Для победы Доден потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3 в пользу француженки. Продолжительность противостояния составила 2 часа 28 минут.
Захарова выполнила пять эйсов, совершила семь двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. Её соперница Доден девять раз подала навылет, совершила десять двойных ошибок и использовала 8 из 14 брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал турнира Доден сразится с россиянкой Людмилой Самсоновой, оказавшейся сильнее представительницы Японии Мисаки Дои.
Люксембург. 1-й круг
13 сентября 2021, понедельник. 13:10 МСК
103
Осеан Доден
О. Доден
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
234
Анастасия Захарова
А. Захарова
Новость по темеСамсонова вышла во второй круг турнира в Люксембурге
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