Соболенко поднялась на вторую строчку в Чемпионской гонке WTA, Павлюченкова — на 10-ю

В обновлённой версии Чемпионской гонки WTA от 13 сентября белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на вторую строчку, представительница Греции Мария Саккари — на шестую. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, заняла 10-ю позицию.
Чемпионка US Open британка Эмма Радукану поднялась на 14-ю строчку.
Чемпионская гонка WTA. 13 сентября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6411.
2 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 4669.
3 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4398.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 3972.
5 (5). Ига Свёнтек (Польша) — 2921.
6 (13). Мария Саккари (Греция) — 2842.
7 (6). Наоми Осака (Япония) — 2771.
8 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2671.
9 (8). Онс Жабер (Тунис) — 2435.
10 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2329.
...14 (123). Эмма Радукану (Великобритания) — 2282.
...17 (15). Дарья Касаткина (Россия) — 2061.
...20 (62). Лейла Фернандес (Канада) — 1911.
...23 (20). Вероника Кудерметова (Россия) — 1785.
...37 (34). Людмила Самсонова (Россия) — 1204.
...40 (37). Екатерина Александрова (Россия) — 1123.
...60 (57). Вера Звонарёва (Россия) — 661.
...65 (61). Анастасия Потапова (Россия) — 638.
...77 (89). Варвара Грачёва (Россия) — 537.
...89 (110). Камилла Рахимова (Россия) — 454.
...97 (92). Маргарита Гаспарян (Россия) — 398.
Рейтинг доступен на «Чемпионате»
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