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Итоговый чемпионат WTA в 2021 году пройдёт в Гвадалахаре

Итоговый чемпионат WTA в 2021 году пройдёт в Гвадалахаре
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Итоговый чемпионат WTA 2021 года пройдёт в Гвадалахаре (Мексика), сообщает официальный сайт тура. Соревнования стартуют 8 ноября. В прошлом и нынешнем сезонах турнир должен был состояться в Шэньчжэне (Китай). В 2020 году WTA Finals отменили из-за пандемии коронавируса, в этом сезоне было принято решение перенести турнир в Мексику.

Руководство WTA утверждает, что с 2022 по 2030 год Итоговый чемпионат WTA, как и планировалось ранее, будет проходить в Шэньчжэне. В марте Гвадалахара принимала турнир WTA-250.

В 2019 году победительницей Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне стала австралийская теннисистка Эшли Барти. В финальном матче она обыграла представительницу Украины Элину Свитолину со счётом 6:4, 6:3.

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