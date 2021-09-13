«Бавария» поздравила Даниила Медведева с победой на US Open

Мюнхенская «Бавария» поздравила вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева с победой на Открытом чемпионате США – 2021. Клуб выпустил в честь Медведева игровую футболку с фамилией теннисиста и первым номером.

Пресс-служба «Баварии» запечатлела процесс создания презента и опубликовала видео в своём «твиттере».

Публикация доступна в «твиттере» ФК «Бавария».

«Поздравляем с победой на US Open, Даниил!» — говорится в описании к ролику.

Даниил уже отреагировал на подарок: сделал репост, прикрепив к нему эмодзи «сложенные руки». Отметим, что Медведев не раз признавался, что является болельщиком Мюнхена. «Бавария» также не раз поздравляла россиянина с крупными победами.

В финале US Open – 2021 Медведев в трёх сетах обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.