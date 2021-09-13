Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Бавария» поздравила Даниила Медведева с победой на US Open

«Бавария» поздравила Даниила Медведева с победой на US Open
Комментарии

Мюнхенская «Бавария» поздравила вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева с победой на Открытом чемпионате США – 2021. Клуб выпустил в честь Медведева игровую футболку с фамилией теннисиста и первым номером.

Пресс-служба «Баварии» запечатлела процесс создания презента и опубликовала видео в своём «твиттере».

Публикация доступна в «твиттере» ФК «Бавария».

«Поздравляем с победой на US Open, Даниил!» — говорится в описании к ролику.

Даниил уже отреагировал на подарок: сделал репост, прикрепив к нему эмодзи «сложенные руки». Отметим, что Медведев не раз признавался, что является болельщиком Мюнхена. «Бавария» также не раз поздравляла россиянина с крупными победами.

В финале US Open – 2021 Медведев в трёх сетах обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Новость по теме
Даниил Медведев рассказал о том, что является страстным фанатом мюнхенской «Баварии»
«Медведев рождён для роли злого гения». Что говорят в Америке о триумфе нашего теннисиста «Медведев рождён для роли злого гения». Что говорят в Америке о триумфе нашего теннисиста
От психозов на корте до первого титула на «Шлеме». Путь Медведева к главной победе в жизни От психозов на корте до первого титула на «Шлеме». Путь Медведева к главной победе в жизни
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021