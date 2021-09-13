«Бавария» поздравила Даниила Медведева с победой на US Open

Мюнхенская «Бавария» поздравила вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева с победой на Открытом чемпионате США – 2021. Клуб выпустил в честь Медведева игровую футболку с фамилией теннисиста и первым номером.
Пресс-служба «Баварии» запечатлела процесс создания презента и опубликовала видео в своём «твиттере».
Публикация доступна в «твиттере» ФК «Бавария».
«Поздравляем с победой на US Open, Даниил!» — говорится в описании к ролику.
Даниил уже отреагировал на подарок: сделал репост, прикрепив к нему эмодзи «сложенные руки». Отметим, что Медведев не раз признавался, что является болельщиком Мюнхена. «Бавария» также не раз поздравляла россиянина с крупными победами.
В финале US Open – 2021 Медведев в трёх сетах обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
- 13 сентября 2021
-
17:59
-
17:44
-
17:32
-
16:49
-
15:51
-
15:46
-
15:42
-
15:15
-
14:40
-
14:39
-
14:00
-
13:44
-
12:57
-
12:57
-
12:45
-
12:28
-
12:20
-
12:15
-
11:52
-
11:37
-
11:20
-
11:13
-
11:03
-
10:19
-
10:11
-
09:46
-
09:40
-
09:37
-
09:20
-
09:08
-
09:00
-
09:00
-
08:49
-
08:44
-
08:37