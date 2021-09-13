Владимир Путин отреагировал на победу Даниила Медведева в финале US Open — 2021

Президент России Владимир Путин обратился ко второй ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву после завоевания им титула на Открытом чемпионате США – 2021. В решающем матче Медведев в трёх сетах обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Поздравляю с блестящей победой на Открытом чемпионате США по теннису 2021 года – первом выигранном Вами турнире серии «Большого шлема».

На пути к финалу этого престижного состязания Вы проявили высочайший класс мастерства и упорство в достижении цели и в решающем матче выступили уверенно, собранно, не оставив шанса сильному и именитому сопернику. Так играют настоящие чемпионы!

Желаю Вам здоровья, удачи и новых успехов в жизни и спорте», — цитирует Путина сайт Кремля.