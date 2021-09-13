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Екатерина Александрова успешно преодолела первый круг турнира в Люксембурге

Екатерина Александрова успешно преодолела первый круг турнира в Люксембурге
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Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира категории WTA-250 в Люксембурге, который продлится до 20 сентября.

В матче первого круга четвёртая сеяная Александрова в трёх сетах обыграла представительницу Швейцарии Стефани Фёгель со счётом 6:1, 3:6, 6:3. Встреча продлилась 1 час 50 минут. Александрова 6 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету её соперницы — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем раунде россиянка сразится с Кларой Таусон из Дании.

Призовой фонд турнира в Люксембурге составил $ 235,238. Его действующей победительницей является представительница Латвии Елена Остапенко.

Люксембург. 1-й круг
13 сентября 2021, понедельник. 16:05 МСК
Стефани Фёгель
121
Швейцария
Стефани Фёгель
С. Фёгель
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 3
6 		3 6
         
Екатерина Александрова
33
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Комментарии
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