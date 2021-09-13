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Пресс-служба ATP создала топ празднований Даниила Медведева, предложив выбрать лучшее

Пресс-служба ATP создала топ празднований Даниила Медведева, предложив выбрать лучшее
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Пресс-служба ATP опубликовала в «Инстаграме» топ-4 лучших празднований побед второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева, предложив выбрать фанатам тенниса самое эффектное.

Публикация доступна в «инстаграме» ATP Tour.

«От «мёртвой рыбы» до пожимания плечами. Никто не отмечает победы так, как Даниил Медведев», — говорится в описании под видео.

Ранее Медведев завоевал первый титул на турнире «Большого шлема», в финале US Open – 2021 обыграв первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Даниил стал первым российским спортсменом, выигравшим Открытый чемпионат США после Марии Шараповой в 2006 году. Тогда 19-летняя Шарапова в финале обыграла бельгийку Жюстин Энен со счётом 6:4, 6:4. Для Даниила это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал.

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