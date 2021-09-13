Матс Виландер: Медведев стал просто кошмарным соперником для Джоковича в финале US Open

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», швед Матс Виландер проанализировал игру россиянина Даниила Медведева в финале US Open – 2021, где он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
«Он нейтрализовал игру Джоковича, не бил по мячу слишком сильно, многие его удары приходились на центр корта, Медведев требовал от Новака активности у сетки, чтобы в итоге показать сербу, что у него есть силы на удары наотмашь. Также Медведев невероятно хорошо подавал, что приносило ему «бесплатные» очки. В финале он был слишком умён, слишком силён физически.
По ходу турнира Медведева так никто и не смог проверить на прочность. Да, он сыграл четыре сета с Ботиком ван де Зандсхулпом, но назвать это вызовом для Даниила – сложно.
В конце концов, у россиянина было гораздо больше энергии, и он стал просто кошмарным соперником для Джоковича в финале», — приводит слова Виландера Eurosport.uk.
- 13 сентября 2021
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