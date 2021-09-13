Джокович обратился к Медведеву после поражения на US Open, опубликовав пост в «Инстаграме»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович опубликовал пост в «Инстаграме» после поражения в финале Открытого чемпионата США – 2021 от россиянина Даниила Медведева. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста.
Публикация доступна в «инстаграме» Новака Джоковича.
«Мои поздравления обоим чемпионам US Open. Удивительная, просто сказочная история в женском турнире. Эмма Радукану, ты потрясающая! Даниил, ты абсолютно достоин своего первого титула на турнире «Большого шлема»! Молодец! Аплодирую», — написал Джокович в своём «инстаграме». Причём последние два слова серб написал на русском языке.
Медведев незамедлительно отреагировал на публикацию. «Новак, большое тебе спасибо за эти слова, ты – настоящий чемпион и вдохновитель», — ответил Даниил.
Напомним, Медведев помешал Джоковичу добиться исторического достижения. В случае победы на US Open — 2021 Новак собрал бы календарный «Большой шлем». Подобного результата в Открытой эре (с 1968 года) добивался лишь один теннисист в мужском одиночном разряде — австралиец Род Лэйвер в 1969 году.
- 13 сентября 2021
-
20:54
-
20:47
-
20:07
-
19:01
-
17:59
-
17:44
-
17:32
-
16:49
-
15:51
-
15:46
-
15:42
-
15:15
-
14:40
-
14:39
-
14:00
-
13:44
-
12:57
-
12:57
-
12:45
-
12:28
-
12:20
-
12:15
-
11:52
-
11:37
-
11:20
-
11:13
-
11:03
-
10:19
-
10:11
-
09:46
-
09:40
-
09:37
-
09:20
-
09:08
-
09:00