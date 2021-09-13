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Джокович обратился к Медведеву после поражения на US Open, опубликовав пост в «Инстаграме»

Джокович обратился к Медведеву после поражения на US Open, опубликовав пост в «Инстаграме»
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович опубликовал пост в «Инстаграме» после поражения в финале Открытого чемпионата США – 2021 от россиянина Даниила Медведева. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста.

Публикация доступна в «инстаграме» Новака Джоковича.

«Мои поздравления обоим чемпионам US Open. Удивительная, просто сказочная история в женском турнире. Эмма Радукану, ты потрясающая! Даниил, ты абсолютно достоин своего первого титула на турнире «Большого шлема»! Молодец! Аплодирую», — написал Джокович в своём «инстаграме». Причём последние два слова серб написал на русском языке.

Медведев незамедлительно отреагировал на публикацию. «Новак, большое тебе спасибо за эти слова, ты – настоящий чемпион и вдохновитель», — ответил Даниил.

Напомним, Медведев помешал Джоковичу добиться исторического достижения. В случае победы на US Open — 2021 Новак собрал бы календарный «Большой шлем». Подобного результата в Открытой эре (с 1968 года) добивался лишь один теннисист в мужском одиночном разряде — австралиец Род Лэйвер в 1969 году.

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