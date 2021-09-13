Корретха выделил ключевой момент в победе Медведева над Джоковичем на US Open — 2021

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекc Корретха поделился впечатлениями от финала US Open – 2021, где россиянин Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Медведева.

«Медведев вышел на матч с мыслью, что это его день. Поэтому и выиграл. Даниил был очень сконцентрирован и точен. Когда играешь против кого-то вроде Новака, нельзя отдавать свою подачу. Ключевым моментом для Медведева стала точность подачи. В первом сете ему удалось сделать абсолютно неожиданный брейк, и дальше ход игры изменился», — приводит слова Корретхи Eurosport.uk.

Напомним, Медведев помешал Джоковичу добиться исторического достижения. В случае победы на US Open — 2021 Новак собрал бы календарный «Большой шлем». Подобного результата в Открытой эре (с 1968 года) добивался лишь один теннисист в мужском одиночном разряде — австралиец Род Лэйвер в 1969 году.

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