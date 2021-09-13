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Екатерина Макарова завершила выступление на турнире в Люксембурге в первом круге

Екатерина Макарова завершила выступление на турнире в Люксембурге в первом круге
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20-летняя российская теннисистка Екатерина Макарова не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Люксембурге, который продлится до 20 сентября.

В матче первого круга преодолевшая квалификацию Макарова уступила Яне Фетт из Хорватии со счётом 3:6, 3:6. Встреча теннисисток продлилась 1 час 28 минут. Макарова ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. На счету Фетт — ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

Призовой фонд турнира в Люксембурге составил $ 235,238. Его действующей победительницей является представительница Латвии Елена Остапенко. Первой сеяной текущего розыгрыша стала олимпийская чемпионка Токио — 2020 швейцарка Белинда Бенчич.

Люксембург. 1-й круг
13 сентября 2021, понедельник. 21:05 МСК
Екатерина Макарова
449
Россия
Екатерина Макарова
Е. Макарова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Яна Фетт
227
Хорватия
Яна Фетт
Я. Фетт
Комментарии
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