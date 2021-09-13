Екатерина Макарова завершила выступление на турнире в Люксембурге в первом круге

20-летняя российская теннисистка Екатерина Макарова не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Люксембурге, который продлится до 20 сентября.

В матче первого круга преодолевшая квалификацию Макарова уступила Яне Фетт из Хорватии со счётом 3:6, 3:6. Встреча теннисисток продлилась 1 час 28 минут. Макарова ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. На счету Фетт — ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

Призовой фонд турнира в Люксембурге составил $ 235,238. Его действующей победительницей является представительница Латвии Елена Остапенко. Первой сеяной текущего розыгрыша стала олимпийская чемпионка Токио — 2020 швейцарка Белинда Бенчич.