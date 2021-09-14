Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чемпион US Open Даниил Медведев рассказал, за что уважает Артёма Дзюбу

Чемпион US Open Даниил Медведев рассказал, за что уважает Артёма Дзюбу
Комментарии

Чемпион US Open – 2021 вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, за что уважает нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.

«Я не сравниваю себя с Дзюбой в футбольном плане, но мне нравится его тип форварда, который в каком-то смысле — когда мы смотрим по телевизору — может показаться неуклюжим, например, как я на корте. При этом он забивает голы, рекордсмен сборной России, в лидерах в «Зените».

Человек забивал за все клубы, в которых играл, много раз становился лучшим бомбардиром чемпионата. Несмотря на это, Дзюба всё равно продолжает говорить, что недостаточно хорош в том, в этом. Именно поэтому я сравнил себя с ним.

Понятно, никто не будет сравнивать Левандовски с Артёмом. Да, Левандовски чуть лучше — это факт. Но я очень уважаю Артёма как спортсмена. То, чего он добился в российском футболе, — это просто что-то неимоверное», — сказал Медведев на онлайн-пресс-конференции, организованной ФТР для представителей российских СМИ.

Новость по теме
Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, выигравшим турнир «Большого шлема»
«Как-нибудь сделаю празднование победы в стиле Гнабри». Медведев задумался о новых целях «Как-нибудь сделаю празднование победы в стиле Гнабри». Медведев задумался о новых целях
От психозов на корте до первого титула на «Шлеме». Путь Медведева к главной победе в жизни От психозов на корте до первого титула на «Шлеме». Путь Медведева к главной победе в жизни
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021