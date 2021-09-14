Чемпион US Open Даниил Медведев рассказал, за что уважает Артёма Дзюбу

Чемпион US Open – 2021 вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, за что уважает нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.
«Я не сравниваю себя с Дзюбой в футбольном плане, но мне нравится его тип форварда, который в каком-то смысле — когда мы смотрим по телевизору — может показаться неуклюжим, например, как я на корте. При этом он забивает голы, рекордсмен сборной России, в лидерах в «Зените».
Человек забивал за все клубы, в которых играл, много раз становился лучшим бомбардиром чемпионата. Несмотря на это, Дзюба всё равно продолжает говорить, что недостаточно хорош в том, в этом. Именно поэтому я сравнил себя с ним.
Понятно, никто не будет сравнивать Левандовски с Артёмом. Да, Левандовски чуть лучше — это факт. Но я очень уважаю Артёма как спортсмена. То, чего он добился в российском футболе, — это просто что-то неимоверное», — сказал Медведев на онлайн-пресс-конференции, организованной ФТР для представителей российских СМИ.
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