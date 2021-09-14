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Даниил Медведев прокомментировал возможность стать первой ракеткой мира

Даниил Медведев прокомментировал возможность стать первой ракеткой мира
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Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира Даниил Медведев высказался о личных целях, которых хотел бы достигнуть в будущем.

«Если говорить о приоритетах, то Олимпийские игры были бы на первом месте, но их не будет ещё три года. Если говорить о первой ракетке мира, я был много раз не так далеко от этого и говорил, что если стать первой ракеткой, то только тогда, когда будет выигран «Шлем». Сейчас он есть, но Новак выиграл три и играл в финале, так что первое место его по праву. У меня даже нет математических шансов до конца сезона, я должен сыграть все матчи в году и выиграть их. Это немножко из мира фантастики. Надеюсь, что всё это я помечу галочками на протяжении своей карьеры. Буду стараться изо всех сил и стараться выигрывать, это самое главное», — сказал Медведев на онлайн-пресс-конференции, организованной ФТР для представителей российских СМИ.

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