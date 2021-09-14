Даниил Медведев прокомментировал возможность стать первой ракеткой мира

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира Даниил Медведев высказался о личных целях, которых хотел бы достигнуть в будущем.
«Если говорить о приоритетах, то Олимпийские игры были бы на первом месте, но их не будет ещё три года. Если говорить о первой ракетке мира, я был много раз не так далеко от этого и говорил, что если стать первой ракеткой, то только тогда, когда будет выигран «Шлем». Сейчас он есть, но Новак выиграл три и играл в финале, так что первое место его по праву. У меня даже нет математических шансов до конца сезона, я должен сыграть все матчи в году и выиграть их. Это немножко из мира фантастики. Надеюсь, что всё это я помечу галочками на протяжении своей карьеры. Буду стараться изо всех сил и стараться выигрывать, это самое главное», — сказал Медведев на онлайн-пресс-конференции, организованной ФТР для представителей российских СМИ.
- 14 сентября 2021
-
00:57
-
00:48
-
00:36
- 13 сентября 2021
-
22:37
-
22:24
-
22:16
-
20:54
-
20:47
-
20:07
-
19:01
-
17:59
-
17:44
-
17:32
-
16:49
-
15:51
-
15:46
-
15:42
-
15:15
-
14:40
-
14:39
-
14:00
-
13:44
-
12:57
-
12:57
-
12:45
-
12:28
-
12:20
-
12:15
-
11:52
-
11:37
-
11:20
-
11:13
-
11:03
-
10:19
-
10:11