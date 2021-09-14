Даниил Медведев – об ОИ-2020: реально почувствовал, что такое выступать за страну

25-летний российский теннисист Даниил Медведев, накануне завоевавший титул чемпиона US Open – 2021, рассказал о выступлении на Олимпийских играх – 2020.

«Опыт выступления на прошедшей Олимпиаде и выводы для Игр в 2024 году? Не забывайте, что там будет грунт, а не хард. Но в этом году я играл неплохо на «Ролан Гаррос» и мог сыграть лучше в четвертьфинале с Циципасом. Посмотрим, как будет, но Олимпийские игры дали мне незабываемый опыт. Когда я туда ехал, думал, что еду выступать за страну и постараюсь выиграть турнир. Когда приехал, я реально почувствовал, что такое выступать за страну, а ведь мы ещё были и без флага. У меня было желание изо всех сил рвать, метать и сделать всё, чтобы прыгнуть выше своей головы. Но я не был готов, то ли физически, был тяжёлый период после Уимблдона, после травы, плюс жара страшная и влажность. Мне там было тяжело, и я не был готов выиграть Олимпиаду по различным причинам. Рад, что нашим удалось провести бешеную Олимпиаду с кучей медалей и даже только в теннисе.

Мне было тяжело, когда я проиграл, правда, тяжёлые ощущения. На следующий день проиграл Новак, а ведь для него это был поход за «Золотым шлемом». Его спросили про самочувствие, а он ответил, что у него уже были тяжёлые поражения на Олимпиаде, но они делали его сильнее, и он знает, что у него есть свои цели. Мне дало это мотивацию, если такой человек как Джокович мог такое сказать, то я постараюсь сыграть на своём опыте и быть лучше в следующих турнирах. У меня получилось это в каком-то смысле тут и в Торонто. Я очень рад этому», — сказал Медведев на онлайн-пресс-конференции, организованной ФТР для представителей российских СМИ.

Напомним, Медведев завершил выступление на ОИ-2020 на четвертьфинальной стадии, где уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте (2:6, 6:7).