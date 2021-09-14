«Королевы моды». «Твиттер» WTA показал наряды Шараповой и В. Уильямс на Met Gala

Официальный «твиттер» WTA показал наряды российской теннисистки Марии Шараповой и американки Винус Уильямс на торжественном мероприятии Met Gala — балу нью-йоркского Института костюма.
«Королевы моды», — написано в «твиттере» WTA.
Met Gala — ежегодное событие в мире моды — бал Института костюма Met Gala. В этот день все звёзды первой величины собираются на красной дорожке для того, чтобы продемонстрировать самые яркие и самые безумные наряды.
Напомним, Мария выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA — 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о положительном допинг-тесте на мельдоний. 8 июня 2016 года она была дисквалифицирована на два года, но после апелляции срок отстранения был уменьшен до 15 месяцев. После возвращения Мария выиграла лишь один турнир — в Тяньцзине в 2017 году. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.
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