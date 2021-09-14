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Наоми Осака показала экстравагантную причёску, платье и макияж на Met Gala — 2021

Наоми Осака показала экстравагантную причёску, платье и макияж на Met Gala — 2021
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», японская теннисистка Наоми Осака предстала в экстравагантном наряде с ярким макияжем на Met Gala — балу нью-йоркского Института костюма.

«Met 2021», — подписала фото теннисистка.

Пост доступен в «инстаграме» Наоми Осаки.

На Met Gala звёзды первой величины собираются на красной дорожке для того, чтобы продемонстрировать самые яркие и необычные наряды.

В текущем сезоне вокруг Осаки разгорелся скандал на Открытом чемпионате Франции. До старта турнира Наоми заявила, что не будет давать интервью и появляться на пресс-конференциях по ходу соревнований. Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Осаки. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. Вскоре после этого Наоми объявила о своём снятии с турнира.

После поражения в матче третьего круга US Open с канадкой Лейлой Фернандес со счётом 7:5, 6:7 (2:7), 4:6 Наоми сообщила, что приняла решение взять паузу в карьере.

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