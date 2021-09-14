Даниил Медведев рассказал о реакции на обращение к нему Владимира Путина

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своей реакции на поздравление президента России Владимира Путина с победой на Открытом чемпионате США. В финальном матче уроженец Москвы обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4. После игры глава государства обратился к Даниилу с поздравлением.
«Понимаешь, что выиграл турнир «Большого шлема», дело серьёзное, но, как я говорю, и так радость переполняет, а то, что президент поздравил – это просто добавляет ещё счастья к победе. Очень приятно, что президент и вообще правительство следит за результатами, за спортсменами, и очень рад, что это не осталось незамеченным, поэтому очень приятно было действительно.
Государственная награда? Если что-то такое будет, то просто приятно. Естественно, есть много людей, тем более в пандемию, которые заслуживают такого рода наград, поэтому тут не мне решать. Естественно, самая главная задача – побеждать, чем лучше турнир – тем лучше. И, естественно, если за этим последуют какие-то награды или что-то в этом в этом духе, то буду только рад и благодарен», – цитирует Медведева «РИА Новости».
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