Тренер Медведева объяснил, как Даниилу удалось победить Новака Джоковича в финале US Open

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал, как его подопечному удалось обыграть серба Новака Джоковича в финале US Open со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«В первую очередь надо сказать, что после финала в Австралии мы почувствовали. что у Даниила не было того огня, который позволяет играть лучше, особенно в матчах с такими соперниками, как Новак. Это точно нужно было изменить, чтобы провести финал на другом уровне.

В этот раз он был готов сражаться на высоком уровне. Это первое. Я бы сказал, что это психологическая часть. Что касается игры, то у нас была пара стратегий. В частности, Даниил должен был больше играть по центру, чтобы не открывать углы и много не бегать. Конечно, никакого волшебства тут нет. Нужно было просто показывать свой лучший теннис, выполнять качественные удары и понимать, что стратегия по ходу матча может измениться, так как Новак адаптируется к игре соперника. Тебе нужно чувствовать, когда что-то необходимо менять.

У Даниила была пара стратегий в голове. Конечно, ключевым моментом была хорошая подача. В финале он подавал отлично. Может, не в концовке, но тогда сказались давление и напряжение», — цитирует Сервара официальный сайт US Open.