Тренер Медведева отреагировал на необычное празднование Даниилом победы на US Open

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, оценил необычное празднование подопечным победы на Открытом чемпионате США 2021 года. В финальном матче уроженец Москвы обыграл первую ракетку мира, серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4. После победы Даниил упал на корт и высунул язык.
«Такого празднования я у него раньше не видел. После матча я спросил: «Что это было?» Даниил ответил: «Это из FIFA». Это было очень, очень смешно», — приводит слова Сервара официальный сайт US Open.
Публикация доступна в «твиттере» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
Даниил ранее рассказал, что он спародировал празднование в футбольном симуляторе FIFA, которое любители игры могут использовать при сочетании кнопок L2 и Left на джойстике PlayStation. Такой вид празднования называется «падение кирпича».
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