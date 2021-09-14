Тренер Медведева предположил, что Даниил после победы на US Open будет выступать меньше

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, ответил на вопрос о том, насколько важным для его подопечного является цель занять первую строчку в рейтинге ATP. Уроженец Москвы является второй ракеткой мира. В рейтинге лидирует серб Новак Джокович.
«Я не знаю. Может быть, вы скажете мне, какой отрыв у Джоковича? Я этого не знаю. Меньше 2000 очков? Я пока не знаю, как это отразится на нашем расписании. Конечно, после победы на US Open ситуация меняется. Наверное, теперь мы больше будем делать упор на качество подготовки, а не станем выступать на одном турнире за другим. Думаю, мы обсудим этот вопрос в конце года», — приводит слова Сервара официальный сайт US Open.
Медведев в финале US Open победил Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
- 14 сентября 2021
-
13:43
-
12:14
-
11:51
-
11:09
-
10:24
-
09:19
-
09:05
-
08:34
-
07:17
-
06:56
-
02:52
-
00:57
-
00:48
-
00:36
- 13 сентября 2021
-
22:37
-
22:24
-
22:16
-
20:54
-
20:47
-
20:07
-
19:01
-
17:59
-
17:44
-
17:32
-
16:49
-
15:51
-
15:46
-
15:42
-
15:15
-
14:40
-
14:39
-
14:00
-
13:44
-
12:57
-
12:57