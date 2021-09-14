Тренер Медведева предположил, что Даниил после победы на US Open будет выступать меньше

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, ответил на вопрос о том, насколько важным для его подопечного является цель занять первую строчку в рейтинге ATP. Уроженец Москвы является второй ракеткой мира. В рейтинге лидирует серб Новак Джокович.

«Я не знаю. Может быть, вы скажете мне, какой отрыв у Джоковича? Я этого не знаю. Меньше 2000 очков? Я пока не знаю, как это отразится на нашем расписании. Конечно, после победы на US Open ситуация меняется. Наверное, теперь мы больше будем делать упор на качество подготовки, а не станем выступать на одном турнире за другим. Думаю, мы обсудим этот вопрос в конце года», — приводит слова Сервара официальный сайт US Open.

Медведев в финале US Open победил Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.