Людмила Самсонова назвала турниры, в которых примет участие до конца года
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Российская теннисистка Людмила Самсонова назвала турниры, в которых примет участие до конца сезона. Вчера, 13 сентября, на старте соревнований в Люксембурге россиянка, посеянная под седьмым номером, обыграла представительницу Японии Мисаки Дои со счётом 6:2, 6:3.
«Хороший старт в Люксембурге перед финишем сезона. Далее будут турниры в Остраве, Индиан-Уэллсе, Москве и Курмайёре», — написала Самсонова.
Пост доступен в «инстаграме» Людмилы Самсоновой.
За выход в четвертьфинал турнира в Люксембурге Самсонова поспорит с француженкой Осеан Доден. Турнир с призовым фондом € 189 708 завершится 19 сентября.
Во втором круге Открытого чемпионата США Людмила потерпела поражение от бельгийки Гретье Миннен со счётом 4:6, 4:6.
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