Людмила Самсонова назвала турниры, в которых примет участие до конца года

Российская теннисистка Людмила Самсонова назвала турниры, в которых примет участие до конца сезона. Вчера, 13 сентября, на старте соревнований в Люксембурге россиянка, посеянная под седьмым номером, обыграла представительницу Японии Мисаки Дои со счётом 6:2, 6:3.

«Хороший старт в Люксембурге перед финишем сезона. Далее будут турниры в Остраве, Индиан-Уэллсе, Москве и Курмайёре», — написала Самсонова.

Пост доступен в «инстаграме» Людмилы Самсоновой.

За выход в четвертьфинал турнира в Люксембурге Самсонова поспорит с француженкой Осеан Доден. Турнир с призовым фондом € 189 708 завершится 19 сентября.

Во втором круге Открытого чемпионата США Людмила потерпела поражение от бельгийки Гретье Миннен со счётом 4:6, 4:6.