Мария Шарапова сфотографировалась с Сереной и Винус Уильямс на Met Gala — 2021

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала фотографию с американками Сереной и Винус Уильямс. Снимок был сделан на Met Gala — 2021 — балу нью-йоркского Института костюма.

Фото: «Инстаграм» Марии Шараповой

Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA — 2004. Мария — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Она завершила карьеру в 2020 году.

Серена Уильямс — 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», Винус — семикратная.

Met Gala — ежегодное событие в мире моды. Это мероприятие традиционно посещают мировые звёзды, чтобы продемонстрировать самые яркие наряды.