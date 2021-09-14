Мария Шарапова сфотографировалась с Сереной и Винус Уильямс на Met Gala — 2021

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала фотографию с американками Сереной и Винус Уильямс. Снимок был сделан на Met Gala — 2021 — балу нью-йоркского Института костюма.
Фото: «Инстаграм» Марии Шараповой
Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA — 2004. Мария — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Она завершила карьеру в 2020 году.
Серена Уильямс — 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», Винус — семикратная.
Met Gala — ежегодное событие в мире моды. Это мероприятие традиционно посещают мировые звёзды, чтобы продемонстрировать самые яркие наряды.
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