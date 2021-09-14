Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Портороже
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Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Портороже (Словения). На старте соревнований она обыграла представительницу Черногории Данку Ковинич со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.
Анна ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 и 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 13 двойных ошибок и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 189 708 Калинская сыграет либо с украинкой Даяной Ястремской, посеянной под шестым номером, либо с итальянкой Ясмине Паолини. Турнир завершится 19 сентября. Первый номер посева на этих соревнованиях получила хорватская теннисистка Петра Мартич.
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