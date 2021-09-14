«Вы спрашивали, что было у меня под накидкой». Серена Уильямс показала наряд с Met Gala

23-кратаня победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала фотографии с Met Gala — бала нью-йоркского Института костюма.

«Вы спрашивали, что было у меня под накидкой. Просмотрите фото до конца», — написала Уильямс.

Фото доступны в «инстаграме» Серены Уильямс

В конце августа Серена отказалась от участия в Открытом чемпионате США. В первом круге Уимблдона Уильямс поскользнулась на траве, травмировалась и не смогла продолжить матч с представительницей Беларуси Александрой Саснович. После того турнира Серена на корт не выходила.

В обновлённом рейтинге WTA 39-летняя уроженка Сагинау занимает 41-ю строчку. Свой последний на данный момент титул она завоевала в 2020 году в Окленде.