Okko приобрёл эксклюзивные права на показ турниров WTA. Трансляции начнутся с 16 сентября

Онлайн-видеосервис Okko приобрёл эксклюзивные права на трансляцию турниров WTA в России. Контракт, заключённый на 3 сезона, позволит Okko Спорт значительно увеличить объёмы показа тенниса в сервисе.

Okko Спорт начнёт показывать турниры WTA с 16 сентября. В сервисе будут доступны турниры WTA серии 250, 500, 1000 и WTA Finals, всего порядка 800 матчей в сезон.

«Мы постоянно стремимся расширить список трансляций в сервисе, чтобы ценители спорта могли смотреть любимые турниры с комфортом. В Okko Спорт доступны не только престижные футбольные и MMA-турниры, но и знаковые события из мира тенниса. Благодаря женским турнирам WTA их станет ещё больше», — сказал генеральный директор Okko Спорт Олег Манжа.

Okko Спорт – это сервис спортивных трансляций с доступом по подписке. Он является официальным вещателем английской Премьер-лиги, чемпионата Испании, Кубка Италии, МЛС, Кубка и чемпионата Аргентины и отборочных матчей КОНКАКАФ к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Инновационные технологии трансляций Okko Спорт позволят миллионам фанатов тенниса в России увидеть турниры WTA, обеспечивая рост популярности спорта в регионе. Опыт наших партнёров в работе с лучшим спортивным контентом поможет WTA оставаться лидирующим брендом в женском профессиональном спорте», — добавил президент WTA Микки Лоулер.