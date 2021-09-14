Даниил Медведев трогательно обратился к своей команде после победы на US Open — 2021

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев опубликовал в «Инстаграме» пост, посвятив его своей команде.

Публикация доступна в «инстаграме» Даниила Медведева.

«Я горжусь своей командой, только вы знаете, как это тяжело и сколько ежедневной совместной работы мы делаем для достижения целей. Без вас я бы не смог», — написал Медведев в своём «инстаграме».

В команду Медведева входят его супруга Дарья, тренер Жиль Сервара, психолог Франциска Дозе, тренер-физиотерапевт Эрик Эрнандес, Ян ле Мёр, занимающийся подходом к занятиям спортом с научной точки зрения, и Фабрис Сбарро, отвечающий за тактическую и стратегическую подготовку к матчам.

Ранее Медведев завоевал первый титул на турнире «Большого шлема», в финале US Open – 2021 обыграв первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Даниил – первый российский спортсмен, выигравший Открытый чемпионат США после Марии Шараповой в 2006 году.