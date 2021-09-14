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Владимир Познер: в финале US Open Джоковичем был Медведев

Владимир Познер: в финале US Open Джоковичем был Медведев
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Известный журналист и телеведущий Владимир Познер высказался о финале US Open – 2021, где россиянин Даниил Медведев со счётом 6:4, 6:4, 6:4 обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

«Большинство теннисистов играют очень похоже: Циципас, Рублёв. У Медведева своя школа, он ни на кого не похож. Я пока бы не стал называть его великим, но если он продолжит так играть, то точно станет крупным теннисистом.

Результат несколько удивил, но я предполагал, что он может выиграть – всё же Джокович находился под историческим давлением, 21-й «Шлем». Он сказал, что старается не думать об этом. Старается. Но он не мог не думать. Медведев полностью контролировал ситуацию. Он был Джоковичем», — приводит слова Познера Eurosport.ru.

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