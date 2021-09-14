«Воссоединение!» Винус Уильямс — о совместном снимке с Сереной и Марией Шараповой

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», 41-летняя американская теннисистка Винус Уильямс охарактеризовала совместное фото с сестрой, Сереной Уильямс, и россиянкой Марией Шараповой, которое было сделано на Met Gala — 2021 — балу нью-йоркского Института костюма.

Винус выложила снимок в «сториз» своего «инстаграма». «Воссоединение!» — подписала кадр Уильямс.

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Шарапова – пятикратная победительница турниров «Большого шлема», она выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA — 2004. Мария — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Она завершила карьеру в 2020 году.

Серена Уильямс — 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема».

Met Gala — ежегодное событие в мире моды. Это мероприятие традиционно посещают мировые звёзды, чтобы продемонстрировать самые яркие наряды.