Варвара Грачёва потерпела поражение в первом круге турнира в Люксембурге

Российская теннисистка Варвара Грачёва не сумела пробиться во второй раунд турнира категории WTA-250 в Люксембурге, который продлится до 20 сентября.

В стартовом матче Грачёва в двух сетах проиграла местной теннисистке Мэнди Минелле, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 3:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 36 минут. Грачёва 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету Минеллы — 9 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Призовой фонд турнира в Люксембурге составил $ 235,238. Его действующей победительницей является представительница Латвии Елена Остапенко. Первой сеяной текущего розыгрыша стала олимпийская чемпионка Токио — 2020 швейцарка Белинда Бенчич.