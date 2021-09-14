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Варвара Грачёва потерпела поражение в первом круге турнира в Люксембурге

Варвара Грачёва потерпела поражение в первом круге турнира в Люксембурге
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Российская теннисистка Варвара Грачёва не сумела пробиться во второй раунд турнира категории WTA-250 в Люксембурге, который продлится до 20 сентября.

В стартовом матче Грачёва в двух сетах проиграла местной теннисистке Мэнди Минелле, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 3:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 36 минут. Грачёва 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету Минеллы — 9 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Призовой фонд турнира в Люксембурге составил $ 235,238. Его действующей победительницей является представительница Латвии Елена Остапенко. Первой сеяной текущего розыгрыша стала олимпийская чемпионка Токио — 2020 швейцарка Белинда Бенчич.

Люксембург. 1-й круг
14 сентября 2021, вторник. 21:00 МСК
Варвара Грачёва
77
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Мэнди Минелла
233
Люксембург
Мэнди Минелла
М. Минелла
Комментарии
Новости. Теннис
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