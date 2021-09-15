«Заставила всех критиков замолчать». Навратилова — о чемпионстве Радукану на US Open

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная победительница турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова в очередной раз восхитилась прорывом 18-летней британки Эммы Радукану.
В решающем матче Открытого чемпионата США – 2021 Радукану, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение 19-летней Лейле Фернандес из Канады со счётом 6:4, 6:3. Для Радукану это первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA.
«Она заставила всех критиков замолчать. Они больше никогда не будут отрицательно оценивать её бойцовские качества. Ей всего 18 лет, а в её игре нет никаких пробелов. Это необычайно, впечатляюще во всех отношениях», — приводит слова Навратиловой Eurosport.de.
Отметим, в поле зрения Радукану попала после успешного выступления на Уимблдоне-2021. Будучи 365-й ракеткой мира, Эмма дошла до четвёртого круга.
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