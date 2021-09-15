Чжан Шуай: я посмотрела на трофей US Open и сказала, что в этом году на нём будет моё имя

Китайская теннисистка Чжан Шуай прокомментировала победу на Открытом чемпионате США в парном разряде. Она завоевала титул вместе со спортсменкой из Австралии Самантой Стосур.



«Наверняка мы будем больше играть вместе, потому что последние полтора года мне пришлось готовиться к Олимпийским играм. Я должна была играть с игроком из Китая. Вот почему мы на время расстались. Мы хорошие друзья. Когда мы на корте, неважно, выиграем мы или проиграем. Мы счастливы на корте. Теперь, я думаю, ничто не сможет нас сломить. Мы наверняка будем больше играть вместе. Но мы не собираемся играть на каждом турнире. Мы стараемся поддерживать здоровье, чтобы была возможность играть дольше.

Перед турниром я сказала Сэм, что у меня ещё нет этого трофея. В прошлом году я видела, как Бетани Маттек-Сандс снимала видео с другими игроками, и на заднем плане было так много красивых трофеев. Мне понравился с Открытого чемпионата США. Я захотела его и сказала Сэм: «Мне он нравится, у тебя есть такой?» Она сказала, что он у неё уже есть, но находится в доме мамы. Её мама однажды сказала: «Эй, Сэм, твой трофей всё ещё у меня дома. Думаю, ты должна его забрать». Сэм сказала: «Всё в порядке, оставь его там. Я просто выиграю ещё один».

Прежде чем отправиться в отель, я посмотрела на этот трофей и нашла там имя Сэм. Я сказала: «Хорошо, 16 лет назад здесь было имя Сэм. В этом году тут будет имя Сэм и моё. Я хочу этого. Если я действительно чего-то хочу, мы всегда можем это получить», — приводит слова Шуай WTA.