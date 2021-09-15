Саманта Стосур: я не собиралась выступать после Открытого чемпионата США

Теннисистка из Австралии Саманта Стосур поделилась планами после победы в парном турнире Открытого чемпионата США, где она завоевала титул вместе с китаянкой Чжан Шуай.

«Выиграть 11 матчей подряд на двух турнирах — в Цинциннати и Нью-Йорке — это потрясающе. В Цинциннати мы действительно начинали медленно в большинстве наших матчей, пережили несколько действительно сложных моментов в супер-тай-брейках и матч-пойнтах. Я думаю, что это помогло нам на US Open. К счастью, на Открытом чемпионате США у нас было не так уж много трёхсеттовых матчей. Думаю, что все эти трудные события в Цинциннати помогли нам выиграть этот титул. Мы знали, что можем держаться вместе, играть как команда и бороться до последнего очка. Что бы ни происходило, мы собирались делать своё дело. Мы доказали, что можем справиться с давлением и выстоять.

Шуай продолжает говорить мне, что мы можем попасть на WTA Finals, но я не собиралась играть после Открытого чемпионата США. Если мы это сделаем, это будет невероятно, это, безусловно, поможет нам играть ещё год. Теперь, когда мы выигрываем турниры «Большого шлема», это заставляет нас хотеть продолжать выступать ещё больше. Это потрясающе — играть с Шуай. Победа, поражение, это не имеет значения, мы наслаждаемся игрой. А возможность забрать трофей домой — это просто вишенка на торте», — приводит слова Стосур WTA.

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