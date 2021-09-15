Корретха: Джоковичу нужно понять, его сезон был идеальным, он просто проиграл пару матчей
Поделиться
Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекc Корретха прокомментировал поражение серба Новака Джоковича в финале US Open – 2021, где россиянин Даниил Медведев обыграл его со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
«Для Новака это тоже своего рода процесс обучения, и я уверен, что он вернётся более сильным. Ему нужно понять, что его сезон был идеальным, и он просто проиграл пару матчей. Это снимет всё давление с него, и он поставит перед собой новые цели на будущее. Он сможет победить на Открытом чемпионате Австралии в следующем году или даже на итоговом турнире ATP в конце этого года, если он решит не брать перерыв, чтобы отдохнуть и расслабиться», — приводит слова Корретхи Тennis Нead.
Новость по темеТим: поражение на US Open сделает Джоковича ещё сильнее
Комментарии
- 15 сентября 2021
-
11:43
-
10:38
-
10:22
-
09:58
-
09:33
-
09:04
-
08:34
-
00:54
- 14 сентября 2021
-
22:36
-
22:30
-
20:54
-
20:39
-
20:31
-
19:56
-
19:33
-
18:26
-
18:10
-
17:31
-
16:31
-
15:36
-
14:28
-
14:16
-
13:43
-
12:14
-
11:51
-
11:09
-
10:24
-
09:19
-
09:05
-
08:34
-
07:17
-
06:56
-
02:52
-
00:57
-
00:48
Партнерский контент