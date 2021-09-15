Корретха: Джоковичу нужно понять, его сезон был идеальным, он просто проиграл пару матчей

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекc Корретха прокомментировал поражение серба Новака Джоковича в финале US Open – 2021, где россиянин Даниил Медведев обыграл его со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Для Новака это тоже своего рода процесс обучения, и я уверен, что он вернётся более сильным. Ему нужно понять, что его сезон был идеальным, и он просто проиграл пару матчей. Это снимет всё давление с него, и он поставит перед собой новые цели на будущее. Он сможет победить на Открытом чемпионате Австралии в следующем году или даже на итоговом турнире ATP в конце этого года, если он решит не брать перерыв, чтобы отдохнуть и расслабиться», — приводит слова Корретхи Тennis Нead.

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