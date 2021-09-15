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Джон Макинрой прокомментировал решение Наоми Осаки приостановить карьеру

Джон Макинрой прокомментировал решение Наоми Осаки приостановить карьеру
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Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой отреагировал на решение японки Наоми Осаки взять паузу в карьере.

«Когда я впервые встретился с Наоми, она была очень скромной и замкнутой. Думаю, такой она и осталась. На прошлогоднем US Open она сделала смелое заявление, выходя на матчи в масках с именами. Это было здорово. Теперь, внезапно, она стала привлекать ещё больше внимания. Надеюсь, она сумеет справиться с этой ситуацией, потому что в ближайшие 10 лет она нам ещё нужна», — приводит слова Макинроя CNN.

В третьем круге Открытого чемпионата США Осака сенсационно проиграла 73-й ракетке мира, канадке Лейле Фернандес со счётом 7:5, 6:7 (2:7), 4:6. После матча японка заявила, что приостанавливает карьеру.

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